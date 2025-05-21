Makina Zirvesi Sakarya'da Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Makina Zirvesi Sakarya'da Başlıyor

SAMİB'in düzenlediği zirve, makine sektörünü yenilikler ve işbirlikleri için bir araya getiriyor.

21.05.2025 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Makina İmalatçıları Birliğince (SAMİB) düzenlenecek "Makina Zirvesi" sektör paydaşlarını bir araya getirecek.

SAMİB'den yapılan açıklamaya göre, yarın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenecek zirvede, makine ve makine aksamları imalat sektöründeki son teknolojik gelişmeler, sürdürülebilir üretim politikaları, verimlilik artırma yöntemleri ve inovasyon stratejileri masaya yatırılacak.

Sektörün mevcut durumu, geleceğe yönelik öngörüler ve küresel rekabet koşulları da zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

Açılış programının ardından "Nitelikli İş Gücü", "Verimlilik", "İnovasyon" ve "Sürdürülebilirlik" panellerinde sektörün deneyimli isimleri bilgi ve birikimlerini paylaşacak.

Zirve, Türkiye'nin sanayi üretimine ve teknolojik gelişimine katkı sunmayı, sektör paydaşları arasında güçlü işbirliği ve bilgi alışverişi ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Zirvede, gençlerin sektöre kazandırılması amacıyla SAMİB ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Robot ve Teknoloji Olimpiyatları'nın sonuçları ve sektöre yansımaları da ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kar, kuruluşlarının 15'inci yılında "Katma Değerli İmalatın Merkezi: KADİM Sakarya" vizyonuyla düzenledikleri zirveyle sektörün geleceğine ışık tutmayı, yenilikçi fikirleri ve işbirliklerini teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kar, Sakarya'nın ve ülkenin makine imalatındaki gücünü daha da ileriye taşıyacak buluşmada, sektörün paydaşlarını bir arada görmekten büyük heyecan duyacaklarını belirtti.

Sadece Sakarya'da değil, ulusal ve uluslararası alanlarda makine imalat sektörünün gelişimine yönelik önemli projeler yürüten, Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması gibi girişimlere öncülük eden SAMİB, yeşil ve dijital dönüşüm konularında da aktif rol oynuyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, sakarya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Makina Zirvesi Sakarya'da Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için “yenisiyle değişim“ kararı Yargıtay'dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için "yenisiyle değişim" kararı
Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık
Şanlıurfa’da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı Şanlıurfa'da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı
Japon arkeolog Omura Eskişehir’de hayatını kaybetti Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
Fransa’da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp Fransa'da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı

11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:53
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
08:37
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler
Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
07:15
BAE: Gazze’ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
16:14
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
16:11
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
16:09
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
16:00
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza
İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
15:47
Dries Mertens’ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
15:23
Fenerbahçe’nin yıldızından veda gibi paylaşım
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 11:48:32. #7.13#
SON DAKİKA: Makina Zirvesi Sakarya'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.