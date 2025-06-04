Malatya Valisi'nden Kurban Bayramı Mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, Kurban Bayramı'nı karşılamanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kurban Bayramı'nın milli ve manevi değerleri hatırlatan bir zaman dilimi olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Bayramlar, bizi biz yapan değerlere sarıldığımız, hoşgörü, sevgi ve saygının hayatımıza yön verdiği özel günlerdir. Kurban Bayramı da bu yönüyle millet olma bilincimizi pekiştiren, milli ve manevi değerlerimizi hatırlatan müstesna bir zaman dilimidir. Başta kıymetli Malatyalı hemşerilerim olmak üzere, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize sağlık, huzur, barış ve refah getirmesini, nice bayramlara sağlıkla, huzurla ve kardeşlik içinde erişmemizi temenni ediyorum."