Malavi'de Ağaç Oymacılığı ile Geçim

Ağaç oymacılığının yaygın olarak yapıldığı Afrika ülkesi Malavi'de yaşayan yerel halk, teknolojik alet kullanmadan yaptıkları ahşap maketlerini turistik bölgelerde yola kenarlarına kurdukları tezgahlarda satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler raporuna göre en az gelişmiş 6 ülke içinde yer alan ve dünyadaki en fakir ülkelerden biri olan Mavali'deki halk, geçimlerini sağlamak için çeşitli ürünlerini yol kenarlarına kurdukları tahta tezgahlarda satıyor.

Satışa sunulan cam şişe, meyve, sebze gibi halka yönelik günlük ihtiyaçların yanı sıra bölgeye gelen turistlere yönelik de ahşaptan el işçiliği hediyelik eşyalar sunuluyor.

Mangochi kentinde el işi ve ağaç oymacılığında uzmanlaşan bölge sakinleri, doğadan topladıkları ağaçlardan makine veya modern teknolojik alet kullanmadan ulaşım araçlarının ahşap maketlerini üretiyor.

Başkent Lilongwe ile turizm bölgesi Malavi Gölü arasında yer alan kara yolunun kenarına açtıkları tezgahlarda ürünlerini satışa sunan Edward Pepala ve arkadaşları, aynı yerde açık alanda oluşturdukları atölyelerinde ahşaptan üretim yapıyor.

Pepala ve arkadaşları, otomobil, cip, kamyonet, uçak, motosiklet ve bisiklet gibi ulaşım araçlarının ince detaylarıyla çalışılmış ahşap maketlerini yaklaşık bir ayda tamamlıyor.

Mangochi'de geçim mücadelesi veren ahşap oyma ustası Edward Pepala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi ile 15 kişinin oyuncak ve hediyelik eşya yaptığını anlattı.

Tüm ürünleri elleriyle hiçbir makine kullanmadan yaptıklarını vurgulayan Pepala, "Bu orijinal Malavi sanatı. Hepsini elle, makine kullanmadan yapıyoruz. Bir tanesini 1 ayda tamamlıyoruz." dedi.

Pepala, kendisi ve arkadaşlarının geçimlerini bu işle sağladıklarını sözlerine ekledi.