Malavi'de Chido Kasırgası: 7 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika
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Malavi'de Chido Kasırgası: 7 Ölü, 16 Yaralı

Chido Kasırgası Malavi'de 7 can aldı, 16 kişiyi yaraladı ve 35 bin kişi etkilendi.

17.12.2024 22:18
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CAPE Malavi'de Chido Kasırgası nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Malavi Afet Yönetim İşleri Departmanından (DODMA) yapılan açıklamada, Chido Kasırgası'nın 15 Aralık'tan itibaren etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kasırga nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı, yaklaşık 7 bin hanede hasar meydana geldiği kaydedildi.

Kasırgadan 35 binden fazla kişinin etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

Chido Kasırgası

Chido Kasırgası, 14 Aralık'ta iklim krizinden olumsuz etkilenen başlıca adalardan Hint Okyanusu'ndaki Fransız kolonisi Mayotte'u vurmuştu.

Mayotte'ta yetkililer, resmi kayıtlara göre kasırgada 21 kişinin öldüğünü, 45'i ağır 1373 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Mayotte Valisi François-Xavier Bieuville, dün yaptığı açıklamada, can kaybı sayısının yüzlerce olabileceğini, hatta 1000'e yaklaşabileceğini söylemişti.

Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü, kasırga nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 binden fazla hanenin yıkıldığını açıklamıştı.

Kasırganın bu gece itibarıyla Zimbabve'ye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malavi'de Chido Kasırgası: 7 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika

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