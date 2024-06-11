Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan uçak kayboldu - Son Dakika
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Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan uçak kayboldu

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı\'nı taşıyan uçak kayboldu

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima'yı taşıyan askeri uçak, başkent Lilongwe'den Mzuzu şehrine gitmek üzere havalanırken radardan çıktı. Uçakla iletişim kurma çabaları sonuçsuz kaldı ve arama faaliyetleri Chikangawa Ormanı'nda yoğunlaştırıldı.

11.06.2024 00:57
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CAPE Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima'yı taşıyan uçağın kaybolduğu bildirildi.

Malavi Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Chilima ve beraberindeki 9 yolcuyu taşıyan askeri uçakla irtibatın kesildiği duyuruldu.

Açıklamada, başkent Lilongwe'den Mzuzu şehrine gitmek üzere havalanan uçağın radardan çıktığı belirtilerek, "Uçakla temas için tüm çabalar şu ana kadar başarısız oldu." ifadesi kullanıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, kaybolan uçağı arama faaliyetleri, Mzuzu'nun güneyindeki Chikangawa Ormanı'nda yoğunlaştırıldı.

Kaynak: AA

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