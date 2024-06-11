Malavi Devlet Başkanı, askeri uçak kazasında Devlet Başkan Yardımcısı ve diğer dokuz kişinin öldüğünü doğruladı

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LİLONGWE, 11 Haziran (Xinhua) -- Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera Salı günü yaptığı açıklamada, Pazartesi sabahı kaybolan askeri uçakta bulunan Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima ile diğer dokuz kişinin hayatını kaybettiğinin doğrulandığını duyurdu.

Chilima, Malavi'nin başkenti Lilongwe'deki bir pansiyon odasında Cuma günü ölü bulunan eski Başsavcı ve Adalet Bakanı Ralph Kasambara'nın cenaze törenine gitmekteydi. Eski bakanın cenazesi, Pazartesi günü Mzuzu Havalimanı'na birkaç kilometre uzaklıktaki Nkhata Körfezi'nde bulunan köyünde toprağa verildi.

Devlet Başkanlığı ve Kabine Sekreteri Colleen Zamba, uçağın Pazartesi günü saat 10.02'de Mzuzu Havalimanı'na planlanan inişi gerçekleştiremediğini duyurmuştu.