Malazgirt Devlet Hastanesi'ne 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atandı - Son Dakika
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Malazgirt Devlet Hastanesi'ne 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atandı

Malazgirt Devlet Hastanesi\'ne 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atandı

Malazgirt Devlet Hastane Müdürü Sırrı Şahin, hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanının bulunmaması nedeniyle hastaların sıkıntı yaşadığını belirtti. Yeni atanan kadın hastalıkları ve doğum uzmanları Dr. Özge Demircioğlu ve Eren Kaya'nın göreve başlamasıyla bu sıkıntının giderildiği ifade edildi. Atamaların hastanede sağlık hizmetlerinin kalitesini artırdığı ve Malazgirt halkının başka yerlere gitmek zorunda kalmadan tedavi olabileceği belirtildi.

06.06.2024 14:25
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Malazgirt Devlet Hastanesi'ne atanan 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı görevine başladı.

Malazgirt Devlet Hastane Müdürü Sırrı Şahin, hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanının bulunmaması nedeniyle hastaların sıkıntı yaşadığını söyledi.

Yapılan adamalarla bu sıkıntının giderildiğini belirten Şahin, ilçede sağlık hizmetlerinin kalitesinin artması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Yeni atanan kadın hastalıkları ve doğum uzmanları Dr. Özge Demircioğlu ve Eren Kaya'nın göreve başladığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Son atamalarla doktor sıkıntıımız azaldı. Kamu Hastaneler Birliği'ne ilettiğimiz talepler doğrultusunda atanan doktorlarla eksikliklerimizi büyük ölçüde giderdik. Malazgirt halkı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı konusunda sıkıntı yaşıyordu. Doktorlarımızın hizmet vermeye başlamasıya bu sıkıntımız sona erdi. Malazgirt halkı artık başka il ve ilçelere çok büyük sıkıntıları olmadıkça gitmeyecek ve burada tüm tedavileri olabilecekler. Doktorlarımızın atanması hastanemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini önemli ölçüde artırdı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malazgirt Devlet Hastanesi'ne 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malazgirt Devlet Hastanesi'ne 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atandı - Son Dakika
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