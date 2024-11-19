Malazgirt Konferansı Artvin'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Malazgirt Konferansı Artvin'de Gerçekleşti

Artvin'deki konferansta Malazgirt Savaşı'nın bilinmeyen yönleri ve araştırmalar anlatıldı.

19.11.2024 15:50
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Artvin'de, " Malazgirt'i Yeniden Keşfetmek" konulu konferans organize edildi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Artvin Çoruh Üniversitesince Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, Malazgirt Savaşı'nın ve Malazgirt'in bilinmeyen yönlerini keşfetmek amacıyla bölgede yürütülen çalışmaları anlattı.

Malazgirt'i konu edinen ayrıntılı monografiyi 2013'te, "Kıyametin İlk Günü Malazgirt 1071" adlı kitapla yayınladığını belirten Alican, kurdukları Selçuklu Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ise Selçuklu ve Malazgirt'le alakalı yüzey araştırmaları yaptıklarını, sempozyumlar düzenlediklerini ve yayınlar çıkartarak tarihin izini sürdüklerini vurguladı.

Alican, 2020'de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adnan Çevik'in bilimsel danışmanlığında, "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırmaları" adlı çalışma başlattıklarını da ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Proje kapsamındaki çalışmalarımız 5 yıldır devam ediyor. 15 üniversiteden 150'ye yakın akademisyenin dönüşümlü olarak takip ettiği bir proje bu. Hem savaşı hem Malazgirt'i araştırıyoruz. Malazgirt'in surlarla çevrili olduğunu kimse bilmez. 'Malazgirt Savaşı, Malazgirt Ovası'nda yapıldı', dediğimiz zaman aklımızda canlanan şey nedir? Bir ova var, iki ordu karşı karşıya gelmiş savaşmışlar. Selçuklular galip gelmiş. Yok böyle bir şey. 165 kilometrekarelik geniş bir alandan bahsediyoruz. Türk tarihi için çok önemli bir savaşın tam olarak yerini bile bilmiyoruz."

Savaşta karşı karşıya gelen orduların asker sayılarının da tam olarak bilinmediğini dile getiren Alican, "Bir savaşa, bir tarihsel olaya kimliksel varoluşun temeli gibi bir önem atfediyorsanız, ona ilişkin dört başı mamur bilgilere de sahip olmanız lazım." dedi.

Alican, 2023'te erkek çocuklarına en çok verilen isimlerin başında Alparslan'ın geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2010'lu yıllardan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Malazgirt'e dönük atıflarıyla Malazgirt'i ön plana çıkardı. Her yıl kendisinin Malazgirt'e gelmesi, Malazgirt'e yatırımlar yapılması ve Malazgirt'in gerçek anlamda ihya ve inşa edilmeye çalışılmasıyla insanlar yeniden çocuklarına Alparslan adını vermeye başladı. Tarih anlatısı, çocuklara verilecek isimlere kadar belirleyici oluyor. Bir yere verdiğiniz önemi o anlatı belirliyor. Bizim de Malazgirt'le ilgili çalışmalarımızın temelinde bu yatıyor."

Malazgirt'in Anadolu'nun kapısı olduğunu belirten Alican, katılımcılarla çeşitli bilgileri paylaştı.

Konferansa, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sıtkı Bilgin, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malazgirt Konferansı Artvin'de Gerçekleşti - Son Dakika

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