Malezya Başbakanı: Çin Gerçek Bir Dost - Son Dakika
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Malezya Başbakanı: Çin Gerçek Bir Dost

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin'in ekonomik ve askeri hakimiyetinden korkmadıklarını belirterek, Pekin yönetimini gerçek bir dost olarak nitelendirdi. Enver, Çin Başbakanı Li Çiang'ı ağırlayarak ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılını kutladı. Malezya'nın büyüyen ekonomisine işaret eden Enver, Çin ile olan ilişkilerinden kar elde etmek istediklerini dile getirdi. Başbakan Enver, Malezya için Çin'in gerçek bir dost olduğunu belirtirken, Li de işbirliğini genişletmeye çağırarak ilişkileri başarılı ve umut verici olarak nitelendirdi.

20.06.2024 12:09
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin'in ekonomik ve askeri "hakimiyetinden korkmadıklarını" belirterek, Pekin yönetimini "gerçek bir dost" olarak nitelendirdi.

Enver, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılını kutlamak üzere Malezya'yı ziyaret eden Çin Başbakanı Li Çiang'ı başkent Kuala Lumpur'da ağırladı.

Malezya'nın büyüyen ekonomisine işaret eden Enver, insanların Çin'in "haraç keseceği" uyarılarını dikkate almadığını, aksine bu ilişkiden kar elde etmek istediklerini dile getirdi.

Enver, Çin'in ekonomik, askeri ve teknolojik alanlardaki "hakimiyetinden korkmadıklarına" dikkati çekerek, "Korkmuyoruz. Malezya olarak tarafsız bir tutuma sahibiz. Başbakan Li Çiang'ı bizimle işbirliği yapacak bir dost olarak görüyoruz." dedi.

Başbakan Enver, Malezya için Çin'in "gerçek bir dost" olduğunu belirtti.

Li de işletmeleri dijital ekonomi, yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini genişletmeye çağırarak Malezya ile ilişkileri "başarılı ve umut verici" şeklinde nitelendirdi.

Kaynak: AA

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