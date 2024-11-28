Malezya'da Aşırı Yağışlar Sel ve Heyelanlara Neden Oldu - Son Dakika
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Malezya'da Aşırı Yağışlar Sel ve Heyelanlara Neden Oldu

Malezya'da aşırı yağışlar sonucu 51 binden fazla kişi güvenli bölgelere nakledildi.

28.11.2024 14:17
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Malezya'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 51 binden fazla kişi "güvenli bölgelere" nakledildi.

Bernama haber ajansına göre, aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar başta Kelantan eyaleti olmak üzere birçok bölgede hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Malezya'daki demir yolu operatörü KTMB, sel ve heyelanların tren seferlerinin aksamasına yol açtığını belirtirken, yetkililer, aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ülke genelinde 51 bin 305 kişinin güvenli yardım merkezlere nakledildiğini edildiği bildirdi.

Terengganu Eyaleti Eğitim Departmanı Yöneticisi Jelani Sulong de, bölgedeki 18 okulun seller nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

Sulong, yağışların etkili olduğu 6 bölgedeki 41 okulun da tahliye edilenlerin barınması için güvenli yardım merkezlerine dönüştürüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA

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