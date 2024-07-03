Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın ev hapsi talebi reddedildi - Son Dakika
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Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın ev hapsi talebi reddedildi

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Necip Rezak'ın mahkumiyetinin ev hapsine çevrilmesi talebini reddetti. Mahkeme, dönemin Kralı Sultan Abdullah Şah'ın verdiği bir ek emirin varlığını doğrulama görevinin hükümete ait olduğunu belirterek başvuruyu geri çevirdi. Necip'in avukatı ise temyize gideceklerini açıkladı. Necip, 1MDB yolsuzluk soruşturması kapsamında 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

03.07.2024 13:39
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KUALA Malezya'da Yüksek Mahkeme, tutuklu eski Başbakan Necip Rezak'ın mahkumiyetinin ev hapsine çevrilmesi talebini reddetti.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi, dönemin Kralı Sultan Abdullah Şah'ın Necip'in "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" adlı yolsuzluk soruşturması kapsamında aldığı hapis cezasını ev hapsinde tamamlamasına izin veren "bir ek emir" çıkardığı iddiasıyla yaptığı başvuruyu geri çevirdi.

Mahkeme, hükümetin söz konusu emrin var olup olmadığını doğrulamasının "yasal görevi olmadığı" gerekçesiyle Necip'in başvurusunun görüşülmesini gerektirecek bir durumun bulunmadığına karar verildiğini açıkladı.

Necip'in avukatı Muhammed Shafee Abdullah, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Mahkeme'nin kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirirken temyize gideceklerini belirtti.

Shafee, başvurularının kulaktan dolma bilgilere dayanmadığını, Sultan Abdullah'ın emrinin cep telefonuyla kayıt altına alındığını ve kanıt olarak ibraz edildiğini, hükümetin sessizliğinin de böyle bir emrin olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Necip, ek emrin Sultan Abdullah başkanlığında 29 Ocak'ta yapılan af kurulu toplantısında alındığını iddia ederek af kurulunu, içişleri bakanını, başsavcıyı sultanın emrini "kötü niyetle" gizlemekle suçlamıştı.

1MDB yolsuzluğuyla bağlantılı 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Malezya'nın en yüksek adli mercisi Federal Mahkeme, Temmuz 2020'de Yüksek Mahkemenin "görevi kötüye kullanma", "kara para aklama" ve "güveni kötüye kullanma" gibi 7 ayrı suçtan Necip'in mahkumiyeti kararını, nihai temyiz davasında onamıştı.

Malezya'da Af Kurulu ise Şubat 2024'te Necip'in 12 yıl hapis cezasını 6 yıla düşürmüş ve para cezasında indirime gitmişti.

Necip, mahkumiyetinin Federal Mahkemece onanmasının ardından, Ağustos 2022'de Kajang Hapishanesinde cezasını çekmeye başladı ve "ülke tarihinin hapsedilen ilk eski başbakanı" oldu.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın ev hapsi talebi reddedildi - Son Dakika

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