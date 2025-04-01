Malezya'da Gaz Boru Hattı Patladı: 112 Yaralı - Son Dakika
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Malezya'da Gaz Boru Hattı Patladı: 112 Yaralı

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Selangor'daki doğal gaz boru hattı patlamasında 112 kişi yaralandı, 49 hane zarar gördü.

01.04.2025 12:27
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- Malezya'da doğal gaz boru hattı patladı: 112 yaralı

KUALA LUMPUR - Malezya'nın Selangor eyaletinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgeden geçen doğalgaz boru hattının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 112 kişi yaralandı.

Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Putra Heights bölgesinde yerel saatle 08.10'da şiddetli patlama meydana geldi. Yerleşim alanlarına yakın bir bölgeden geçen doğal gaz boru hattındaki patlamanın ardından başlayan ve saatlerce süren yangın çevredeki ev ve araçlara sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede yaşayanları tahliye çalışması başlatırken, ilk belirlemelere göre 112 kişinin yaralandığı ve 49 hanenin hasar gördüğü bildirildi. Selangor eyalet yetkilileri, Putra Heights Camisi'nin acil durum merkezi ilan edildiğini açıkladı.

Patlama anına ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünde alev bulutları oluştuğu görüldü.

Selangor İtfaiye ve Kurtarma Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, patlamanın ardından boru hattına gaz akışının kesildiği ancak içeride biriken gaz nedeniyle yangının bir süre kontrollü olarak devam ettiği bildirildi.

Patlamanın Malezya ulusal petrol şirketi Petronas'a ait bir doğal gaz boru hattında meydana geldiği tespit edildi. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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