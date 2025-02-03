Malezya'da Yeni Sınır Kontrol Ajansı Kuruldu

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KUALA LUMPUR, 3 Şubat (Xinhua) -- Malezya hükümeti, sorunsuz ve etkin bir sınır kontrolü çerçevesi oluşturmaya yönelik somut bir adım atılarak Malezya Sınır Kontrol ve Koruma Ajansı'nın kurulduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Bin İsmail, pazar günü düzenlenen açılış töreninin ardından basına yaptığı açıklamada ajansın, an itibarıyla ülkedeki uluslararası giriş noktalarında birden fazla kurumun paylaştığı sınır kontrol sorumluluklarını tek bir çatıda toplayıp koordinasyonu artıracağını söyledi.

"Ulusal güvenliğimiz söz konusu. Eğer sınırlarımız iyi korunmazsa ulusal güvenliğimiz tehlikeye girer ve yasadışı silah ve suçlular gibi suç unsurlarına maruz kalırız" diyen İsmail, yetkin sınır kontrolü sayesinde bu tür risklerin azalacağını sözlerine ekledi.

Ülkedeki 114 sınır kontrol noktasını aşamalı olarak devralacak olan kurum, ilk aşamada Cohar- Singapur Köprüsü ve Malezya-Singapur İkinci Köprüsü başta olmak üzere Malezya'nın en işlek kontrol noktalarının aralarında bulunduğu yaklaşık 22 kontrol noktasının kontrolünü üstelenecek.