Mali'de Otobüs Kazası: 16 Ölü, 48 Yaralı

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BAMAKO, 26 Temmuz (Xinhua) -- Mali'de iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybederken, 6'sı ağır olmak üzere 48 kişi de yaralandı.

Mali Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre Perşembe günü sabah saat 8.30 sularında Mali'nin orta kesimindeki Ouan'da bulunan 6. Ulusal Yol üzerinde meydana gelen kaza büyük maddi hasara yol açtı.

Açıklamada sürücülerden birinin kazada hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın aşırı hız ve dikkatsiz araç kullanma nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini kaydeden bakanlık, olaya yönelik soruşturmanın devam ettiğini söyledi.