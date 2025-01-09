Mali Ordusu Terör Saldırısını Püskürttü

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Mali ordusu, Mopti bölgesinde düzenlenen terör saldırısının püskürtüldüğünü ve 14 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Mopti bölgesinin Diangassagou mevkisinde planlanan terör saldırısının engellendiği bildirildi.

Açıklamada, hava ve karadan yapılan operasyonda 14 teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristlere ait çeşitli mühimmat ile savaş malzemelerinin de ele geçirildiği kaydedildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana terör örgütleri saldırılarını sürdürüyor.