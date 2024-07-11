Malkara'da 11 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malkara'da 11 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi

Malkara ilçesinde yapılan operasyonda, bir şahsın evinde yapılan aramada 11 bin 600 makaron ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

11.07.2024 09:41
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Malkara ilçesinde 11 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler bu kapsamda K.K'nin evinde arama yaptı.

Aramada 11 bin 600 makaron ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde E.V'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Şarköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ö.Y'yi Camikebir Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Makaron, Malkara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malkara'da 11 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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