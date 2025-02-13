Malta'da Çin Yeni Yılı Posta Pulları Tanıtıldı

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VALLETTA, 13 Şubat (Xinhua) -- Malta'nın başkenti Valletta'da Çin Yeni Yılı kapsamında basılan Yılan Yılı posta pulları, 12 Şubat 2025.

Malta Posta İdaresi çarşamba günü Çin Yeni Yılı için art arda iki yıldır basılan pul setini tanıttı.

Maltalı sanatçı Fabio Agius ve Çinli tasarımcı Fang Jun tarafından tasarlanan ve yeni yayınlanan iki puldan oluşan set, Malta ve Çin kültürel motiflerinin eşsiz kombinasyonunu sergiliyor. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)