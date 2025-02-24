Malta İçişleri Bakanı İstifa Etti - Son Dakika
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Malta İçişleri Bakanı İstifa Etti

Uyuşturucu hırsızlığı sonrası istifa eden Bakan Camilleri'nin kararı Başbakan tarafından reddedildi.

24.02.2025 12:31
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VALETTA, 24 Şubat (Xinhua) -- Malta İçişleri Bakanı Byron Camilleri, Malta Freeport limanında ele geçirilen yaklaşık 200 kilogram uyuşturucunun çalınmasının ardından pazar günü istifasını sundu.

Camilleri yaptığı açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun cumartesi gecesi Malta Silahlı Kuvvetleri tesislerinden çalındığını söyledi.

Başbakan Robert Abela, bakanın istifasını reddederek devam etmekte olan adli soruşturmaya ek olarak idari bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Uyuşturucular Safi bölgesindeki Malta Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir tesisten çalındı. Geçen yıl ele geçirilen yasadışı uyuşturucuların bulunduğu bir konteyner bu tesiste muhafaza ediliyordu.

Camilleri hırsızlık olayından pazar sabahı haberdar edildiğini ve Malta Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'ndan açıklama talep ettiğini belirterek istifa kararı aldığını söyledi.

Polis yaptığı ayrı bir açıklamada, çalınan uyuşturucuların geçtiğimiz haziran ayında Malta Freeport'ta ele geçirilen bir sevkiyatın parçası olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Malta İçişleri Bakanı İstifa Etti - Son Dakika

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