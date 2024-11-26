Mamak'ta Ağaçlara Kış Bakımı

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Mamak Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki ağaçlara kış bakımı yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mamak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde cadde, sokak ve parklarda ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle yoğunlaşan bakım çalışmaları ile ağaçlar ve bitkiler budanarak hem gelişme süreleri hem de ağaç ve bitkilerin düzgün formda kalmaları amaçlanıyor.

Budama sırasında elde edilen kalın odunlar yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine verilirken dallar da geri dönüşüme gönderilerek gübre olarak değerlendiriliyor.