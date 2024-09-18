Mamak'ta Öğrencilere Organik Tarım Eğitimi

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Mamak Belediyesi tarafından ilkokul 4. sınıf öğrencilerine organik tarım eğitimleri verilecek.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Ekoloji Köy'de gerçekleşecek eğitimlerle, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine farkındalık kazandırmak ve doğa sevgisini aşılayarak çevre bilincinin kazandırılması hedefleniyor.

Hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerin yer aldığı programda, sürdürülebilir tarım teknikleri ve sıfır atık gibi projeler öğrencilerle paylaşılacak. Sınıf ortamında ilk olarak teorik olarak meyve ve sebzelerin topraktan sofraya hangi aşamalardan geçerek geldiği öğrencilere aktarılacak daha sonra da meyve ve sebzelerin muhafaza yöntemleri anlatılacak.

Arıcılık atölyesinde arıcılık eğitimi ve ekmek yapımını uygulamalı olarak öğrenecek çocuklara, ata tohumunun önemi ve tohum ekme gibi dersler de verilecek.

30 Eylül'de başlayacak eğitimler 10 Ocak 2025'e kadar devam edecek.