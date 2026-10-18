Manisa Büyükşehir Belediyesi Dünya Gıda Günü\'nde üç noktada gıda güvenliğini anlattı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Gıda Günü" dolayısıyla kent merkezinde vatandaşlara yönelik gıda güvenliği bilgilendirmesi yaptı. Broşür dağıtımıyla güvenilir gıda tüketiminin önemi anlatılırken, şüpheli durumların ilgili çağrı ve ihbar hatlarına bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda tüketimi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dünya Gıda Günü dolayısıyla Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent merkezindeki üç noktada vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlara gıda güvenliğine ilişkin broşürler dağıtılarak konuya ilişkin bilgi verildi. Çalışmayla, gıdaların güvenli koşullarda hazırlanması, muhafaza edilmesi ve tüketilmesi konularında farkındalık oluşturulması hedeflendi.

ŞÜPHELİ GIDALAR İÇİN İHBAR ÇAĞRISI

Zabıta personeli, broşürler aracılığıyla vatandaşları gıda güvenliği konusunda bilgilendirerek şüpheli durumların ilgili çağrı ve ihbar hatlarına bildirilmesi gerektiğini hatırlattı. Böylece vatandaşların gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi, şüpheli durumlara karşı duyarlılığın artırılması ve halk sağlığının korunmasına katkı sağlanması amaçlandı.