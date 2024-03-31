MANİSA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.833
|Toplam Seçmen
|:
|1.113.141
|Açılan Sandık
|:
|359
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,37
|Kullanılan Oy
|:
|73.462
|Geçerli Oy
|:
|72.092
|Katılım Oranı
|:
|% 80,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FERDİ ZEYREK
|% 54,46
|39.264
|MHP
|CENGİZ ERGÜN
|% 32,51
|23.440
|DİĞER
|% 5,73
|4.131
|İYİ PARTİ
|GÜRHAN ÖZCAN
|% 3,39
|2.447
|YENİDEN REFAH
|HATİCE NUR GERMİR
|% 2,55
|1.837
|DP
|AHMET GÖKMEN
|% 0,39
|283
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN PARLAK
|% 0,33
|237
|GELECEK PARTİSİ
|SELÇUK ÖZDAĞ
|% 0,17
|119
|AB PARTİ
|BAHTİYAR AKSOY
|% 0,07
|47
|MEMLEKET
|GÜLNUR EFE
|% 0,05
|38
|BTP
|AYHAN BAŞ
|% 0,05
|38
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA DABAN
|% 0,05
|37
|MİLLET
|KAZIM TOPAL
|% 0,05
|33
|TKP
|BARAN ETİK
|% 0,04
|32
|HAK-PAR
|ABDURRAHİM AYDIN
|% 0,04
|26
|HÜDA PAR
|YAHYA SAMİHSAN
|% 0,03
|24
|DSP
|TURGAY AKBABA
|% 0,03
|20
|EMEP
|İBRAHİM DAĞDELEN
|% 0,03
|18
|YTP
|SAKİ YAĞARCIK
|% 0,02
|15
|TKH
|ÇAYAN DEMİR
|% 0,01
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,96
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH AKTUNA
|% 35,9
|14
|CHP
|FUAT MİNTAŞ
|% 35,9
|14
|AK PARTİ
|AHMET ALHAN
|% 28,2
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,43
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BESİM DUTLULU
|% 63,31
|195
|AK PARTİ
|ÖMER İŞCİ
|% 32,79
|101
|DEM PARTİ
|TEKİN KIZILTAŞ
|% 3,25
|10
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ALİ DOĞAN
|% 0,65
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,71
|Katılım Oranı
|:
|% 96,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NECDET TÜRK
|% 50
|79
|CHP
|AHMET ÖKÜZCÜOĞLU
|% 39,87
|63
|DİĞER
|% 5,7
|9
|İYİ PARTİ
|ÜMİT AKDAĞ
|% 1,9
|3
|YENİDEN REFAH
|HARUN UÇAR
|% 1,27
|2
|SAADET
|ADNAN YÜKALAN
|% 1,26
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,84
|Katılım Oranı
|:
|% 88,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERKAN KARA
|% 53,59
|470
|YENİDEN REFAH
|İHSAN TEMEL
|% 19,5
|171
|CHP
|ŞERİF AKMEŞE
|% 17,22
|151
|DİĞER
|% 5,25
|46
|SAADET
|ZEKAYİ YILMAZ
|% 2,97
|26
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL
|% 0,68
|6
|HÜDA PAR
|ALİ POLAT
|% 0,34
|3
|DEVA PARTİSİ
|KENAN DOĞRU
|% 0,23
|2
|BTP
|ZEHRA ASLAN
|% 0,11
|1
|BAĞIMSIZ
|SELAMİ SELÇUK
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17,78
|Katılım Oranı
|:
|% 87,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CEM AYKAN
|% 52,01
|543
|AK PARTİ
|KAMİL ÖZ
|% 47,89
|500
|İYİ PARTİ
|EMEL SERTEL
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,09
|Katılım Oranı
|:
|% 88,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUHAMMET AKYOL
|% 45,75
|113
|CHP
|İBRAHİM BÜKE
|% 41,7
|103
|YENİDEN REFAH
|İLHAN TÜRE
|% 11,34
|28
|İYİ PARTİ
|SABRİ ÇETİNKAYA
|% 0,41
|1
|BTP
|HALİM ÇAVDARCI
|% 0,4
|1
|SAADET
|MUHAMMED NUMAN CAN
|% 0,4
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,17
|Katılım Oranı
|:
|% 73,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÜSTÜN DÖNMEZ
|% 43,55
|773
|AK PARTİ
|FEVZİ OK
|% 35,49
|630
|DP
|İSMAİL PALA
|% 11,16
|198
|DİĞER
|% 6,7
|119
|BÜYÜK BİRLİK
|AYNUR AKKOYUN
|% 1,58
|28
|İYİ PARTİ
|LEVENT KOMŞU
|% 0,79
|14
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN KARA
|% 0,73
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,61
|Katılım Oranı
|:
|% 83,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FATİH TAŞLI
|% 60,5
|1.760
|AK PARTİ
|REGAİP TOPUZ
|% 38,85
|1.130
|İYİ PARTİ
|EROL ŞEN
|% 0,55
|16
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL AKSOY
|% 0,1
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,11
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜSEYİN TOSUN
|% 39,68
|1.548
|CHP
|HİKMET DÖNMEZ
|% 37,55
|1.465
|DİĞER
|% 22,48
|877
|İYİ PARTİ
|BİROL HANCI
|% 0,15
|6
|YENİDEN REFAH
|CELAL GURUR
|% 0,08
|3
|ZAFER PARTİSİ
|TÜMEN AYDIN
|% 0,03
|1
|HÜDA PAR
|NECMETTİN ERDOĞAN
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,17
|Katılım Oranı
|:
|% 84,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MAZLUM NURLU
|% 65,3
|254
|MHP
|ZEKİ KAYDA
|% 29,56
|115
|İYİ PARTİ
|MEHMET TOBİN
|% 2,57
|10
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ANIL KORKMAZ
|% 1,28
|5
|YENİDEN REFAH
|AYDIN DALKIRAN
|% 0,77
|3
|GELECEK PARTİSİ
|ŞERİFE ÖZ
|% 0,26
|1
|HÜDA PAR
|MUHAMMED BAYAR
|% 0,26
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,04
|Katılım Oranı
|:
|% 93,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NECATİ SELÇUK
|% 50,65
|39
|CHP
|TAHSİN AKDENİZ
|% 45,45
|35
|BTP
|EROL YAVAŞ
|% 1,3
|1
|SAADET
|NURETTİN KİLİT
|% 1,3
|1
|VATAN PARTİSİ
|YILMAZ TIKIROĞLU
|% 1,3
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,19
|Katılım Oranı
|:
|% 77,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKREM CILLI
|% 50,88
|807
|SAADET
|MUSTAFA ARGUZ
|% 32,6
|517
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ARI
|% 6,31
|100
|DEM PARTİ
|MUSTAFA YANAR
|% 5,24
|83
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ABACI
|% 2,71
|43
|ZAFER PARTİSİ
|ALPEREN TERZİOĞLU
|% 2,08
|33
|HÜDA PAR
|KENAN GÖKBORU
|% 0,06
|1
|MİLLİ YOL
|AHMET BORAZAN
|% 0,06
|1
|DEVA PARTİSİ
|CÜNEYT TAYLAN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17,86
|Katılım Oranı
|:
|% 85,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NURULLAH SAVAŞ
|% 42,07
|812
|YENİDEN REFAH
|MURAT DABAN
|% 41,5
|801
|CHP
|CEMİL KURT
|% 15,03
|290
|İYİ PARTİ
|HASAN KARADAŞ
|% 1,14
|22
|SAADET
|DURSUN ÖZÇETİN
|% 0,26
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,04
|Katılım Oranı
|:
|% 83,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SERCAN OKUR
|% 49,01
|223
|AK PARTİ
|EGEMEN BÜLENT TÜRKMEN
|% 33,41
|152
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP KAYA
|% 9,89
|45
|İYİ PARTİ
|ÜNSAL UZUNYILMAZ
|% 4,39
|20
|YENİDEN REFAH
|ALİYE ÖZER
|% 1,32
|6
|DİĞER
|% 0,66
|3
|SAADET
|VEYSEL KARANİ YULA
|% 0,44
|2
|ZAFER PARTİSİ
|TANSEL GÜNEŞ
|% 0,22
|1
|BTP
|MELİH ÜNLÜ
|% 0,22
|1
|HÜDA PAR
|MEHMET KIZILBOĞA
|% 0,22
|1
|MİLLET
|SÜLEYMAN TUĞRUL
|% 0,22
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,78
|Katılım Oranı
|:
|% 81,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GÜLŞAH DURBAY
|% 39,43
|207
|AK PARTİ
|YAVUZ KURT
|% 26,86
|141
|İYİ PARTİ
|AHMET KARADAĞ
|% 24,76
|130
|DİĞER
|% 8,57
|45
|GELECEK PARTİSİ
|RAMAZAN DUMAN
|% 0,19
|1
|DP
|MURAT YÖRÜK
|% 0,19
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,73
|Katılım Oranı
|:
|% 80,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÇETİN AKIN
|% 40,93
|451
|MHP
|YUNUS OĞAN
|% 36,39
|401
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA SERHAT ORHAN
|% 13,16
|145
|DİĞER
|% 7,44
|82
|İYİ PARTİ
|AHMET ORHAN
|% 0,73
|8
|DEM PARTİ
|MAHMUT PALA
|% 0,54
|6
|SAADET
|MEVLÜT BULUT
|% 0,27
|3
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET DEMİRLEK
|% 0,18
|2
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET CAN
|% 0,18
|2
|BAĞIMSIZ
|FARUK KESKİN
|% 0,18
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,01
|Katılım Oranı
|:
|% 95,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÇERÇİ
|% 53,79
|440
|İYİ PARTİ
|TUFAN AKAN
|% 25,18
|206
|CHP
|MUSA SEMİH BALABAN
|% 18,58
|152
|SAADET
|FATMA ÖZDEMİR
|% 0,61
|5
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN KILIÇ
|% 0,49
|4
|DEVA PARTİSİ
|OKTAY GÖKKAYA
|% 0,37
|3
|VATAN PARTİSİ
|SEYFİ SÖNMEZ
|% 0,37
|3
|HKP
|KADİR ÖZAYDIN
|% 0,25
|2
|HÜDA PAR
|BURHAN AYDIN
|% 0,24
|2
|DSP
|TANIK CEVHER
|% 0,12
|1
Son Dakika › Güncel › MANİSA SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, açıklamasında yaklaşık olarak %15 puan önde olduklarını belirtti. Bozbey, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla daha iyi sonuçlar alacaklarını söyledi.
Gaziantep'te yapılan yerel seçimlerde oyların yüzde 27,89'u sayıldı. Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin yüzde 41,41 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde saat 20.20 itibarıyla DEM Parti'nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük yüzde 67,07 oy ile seçimi ilk sırada götürüyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Diyarbakır'da sandıkların yüzde 25,69'u açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre DEM Parti yüzde 67,07, AK Parti yüzde 17,05, Hüda Par yüzde 5,47, CHP yüzde 3,88, YRP yüzde 3,63 oy aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde Bursa'da oyların yüzde 33.37'si sayıldı. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey yüzde 53.6 ile seçimi önde götürüyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Aydın'da oyların yüzde 42,88'i sayıldı. CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 53,57 ile birinci sırada bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de oyların yüzde 33.96'sı sayıldı. CHP adayı Ahmet Akın yüzde 54.73 ile birinci sırada bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Bolu'da açılan sandıklara göre CHP yüzde 57.4 oy oranıyla önde gidiyor.
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