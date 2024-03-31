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MANİSA SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:30
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.833
Toplam Seçmen : 1.113.141
Açılan Sandık : 359
Açılan Sandık Oranı : % 9,37
Kullanılan Oy : 73.462
Geçerli Oy : 72.092
Katılım Oranı : % 80,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFERDİ ZEYREK% 54,4639.264
MHPCENGİZ ERGÜN% 32,5123.440
DİĞER% 5,734.131
İYİ PARTİGÜRHAN ÖZCAN% 3,392.447
YENİDEN REFAHHATİCE NUR GERMİR% 2,551.837
DPAHMET GÖKMEN% 0,39283
ZAFER PARTİSİGÖKHAN PARLAK% 0,33237
GELECEK PARTİSİSELÇUK ÖZDAĞ% 0,17119
AB PARTİBAHTİYAR AKSOY% 0,0747
MEMLEKETGÜLNUR EFE% 0,0538
BTPAYHAN BAŞ% 0,0538
VATAN PARTİSİMUSTAFA DABAN% 0,0537
MİLLETKAZIM TOPAL% 0,0533
TKPBARAN ETİK% 0,0432
HAK-PARABDURRAHİM AYDIN% 0,0426
HÜDA PARYAHYA SAMİHSAN% 0,0324
DSPTURGAY AKBABA% 0,0320
EMEPİBRAHİM DAĞDELEN% 0,0318
YTPSAKİ YAĞARCIK% 0,0215
TKHÇAYAN DEMİR% 0,016
AHMETLİ

Açılan Sandık Oranı : % 1,96
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİABDULLAH AKTUNA% 35,914
CHPFUAT MİNTAŞ% 35,914
AK PARTİAHMET ALHAN% 28,211
AKHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 0,43
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBESİM DUTLULU% 63,31195
AK PARTİÖMER İŞCİ% 32,79101
DEM PARTİTEKİN KIZILTAŞ% 3,2510
İYİ PARTİHÜSEYİN ALİ DOĞAN% 0,652
ALAŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 0,71
Katılım Oranı : % 96,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNECDET TÜRK% 5079
CHPAHMET ÖKÜZCÜOĞLU% 39,8763
DİĞER% 5,79
İYİ PARTİÜMİT AKDAĞ% 1,93
YENİDEN REFAHHARUN UÇAR% 1,272
SAADETADNAN YÜKALAN% 1,262
DEMİRCİ

Açılan Sandık Oranı : % 5,84
Katılım Oranı : % 88,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERKAN KARA% 53,59470
YENİDEN REFAHİHSAN TEMEL% 19,5171
CHPŞERİF AKMEŞE% 17,22151
DİĞER% 5,2546
SAADETZEKAYİ YILMAZ% 2,9726
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL% 0,686
HÜDA PARALİ POLAT% 0,343
DEVA PARTİSİKENAN DOĞRU% 0,232
BTPZEHRA ASLAN% 0,111
BAĞIMSIZSELAMİ SELÇUK% 0,111
GÖLMARMARA

Açılan Sandık Oranı : % 17,78
Katılım Oranı : % 87,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEM AYKAN% 52,01543
AK PARTİKAMİL ÖZ% 47,89500
İYİ PARTİEMEL SERTEL% 0,11
GÖRDES

Açılan Sandık Oranı : % 3,09
Katılım Oranı : % 88,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUHAMMET AKYOL% 45,75113
CHPİBRAHİM BÜKE% 41,7103
YENİDEN REFAHİLHAN TÜRE% 11,3428
İYİ PARTİSABRİ ÇETİNKAYA% 0,411
BTPHALİM ÇAVDARCI% 0,41
SAADETMUHAMMED NUMAN CAN% 0,41
KIRKAĞAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 9,17
Katılım Oranı : % 73,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜSTÜN DÖNMEZ% 43,55773
AK PARTİFEVZİ OK% 35,49630
DPİSMAİL PALA% 11,16198
DİĞER% 6,7119
BÜYÜK BİRLİKAYNUR AKKOYUN% 1,5828
İYİ PARTİLEVENT KOMŞU% 0,7914
YENİDEN REFAHHÜSEYİN KARA% 0,7313
KÖPRÜBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 51,61
Katılım Oranı : % 83,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFATİH TAŞLI% 60,51.760
AK PARTİREGAİP TOPUZ% 38,851.130
İYİ PARTİEROL ŞEN% 0,5516
YENİDEN REFAHİSMAİL AKSOY% 0,13
KULA

Açılan Sandık Oranı : % 11,11
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜSEYİN TOSUN% 39,681.548
CHPHİKMET DÖNMEZ% 37,551.465
DİĞER% 22,48877
İYİ PARTİBİROL HANCI% 0,156
YENİDEN REFAHCELAL GURUR% 0,083
ZAFER PARTİSİTÜMEN AYDIN% 0,031
HÜDA PARNECMETTİN ERDOĞAN% 0,031
SALİHLİ

Açılan Sandık Oranı : % 1,17
Katılım Oranı : % 84,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMAZLUM NURLU% 65,3254
MHPZEKİ KAYDA% 29,56115
İYİ PARTİMEHMET TOBİN% 2,5710
ZAFER PARTİSİMEHMET ANIL KORKMAZ% 1,285
YENİDEN REFAHAYDIN DALKIRAN% 0,773
GELECEK PARTİSİŞERİFE ÖZ% 0,261
HÜDA PARMUHAMMED BAYAR% 0,261
SARIGÖL

Açılan Sandık Oranı : % 2,04
Katılım Oranı : % 93,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNECATİ SELÇUK% 50,6539
CHPTAHSİN AKDENİZ% 45,4535
BTPEROL YAVAŞ% 1,31
SAADETNURETTİN KİLİT% 1,31
VATAN PARTİSİYILMAZ TIKIROĞLU% 1,31
SARUHANLI

Açılan Sandık Oranı : % 5,19
Katılım Oranı : % 77,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM CILLI% 50,88807
SAADETMUSTAFA ARGUZ% 32,6517
YENİDEN REFAHMUSTAFA ARI% 6,31100
DEM PARTİMUSTAFA YANAR% 5,2483
İYİ PARTİHÜSEYİN ABACI% 2,7143
ZAFER PARTİSİALPEREN TERZİOĞLU% 2,0833
HÜDA PARKENAN GÖKBORU% 0,061
MİLLİ YOLAHMET BORAZAN% 0,061
DEVA PARTİSİCÜNEYT TAYLAN% 0,061
SELENDİ

Açılan Sandık Oranı : % 17,86
Katılım Oranı : % 85,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNURULLAH SAVAŞ% 42,07812
YENİDEN REFAHMURAT DABAN% 41,5801
CHPCEMİL KURT% 15,03290
İYİ PARTİHASAN KARADAŞ% 1,1422
SAADETDURSUN ÖZÇETİN% 0,265
SOMA

Açılan Sandık Oranı : % 2,04
Katılım Oranı : % 83,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERCAN OKUR% 49,01223
AK PARTİEGEMEN BÜLENT TÜRKMEN% 33,41152
BÜYÜK BİRLİKRECEP KAYA% 9,8945
İYİ PARTİÜNSAL UZUNYILMAZ% 4,3920
YENİDEN REFAHALİYE ÖZER% 1,326
DİĞER% 0,663
SAADETVEYSEL KARANİ YULA% 0,442
ZAFER PARTİSİTANSEL GÜNEŞ% 0,221
BTPMELİH ÜNLÜ% 0,221
HÜDA PARMEHMET KIZILBOĞA% 0,221
MİLLETSÜLEYMAN TUĞRUL% 0,221
ŞEHZADELER

Açılan Sandık Oranı : % 0,78
Katılım Oranı : % 81,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÜLŞAH DURBAY% 39,43207
AK PARTİYAVUZ KURT% 26,86141
İYİ PARTİAHMET KARADAĞ% 24,76130
DİĞER% 8,5745
GELECEK PARTİSİRAMAZAN DUMAN% 0,191
DPMURAT YÖRÜK% 0,191
TURGUTLU

Açılan Sandık Oranı : % 1,73
Katılım Oranı : % 80,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÇETİN AKIN% 40,93451
MHPYUNUS OĞAN% 36,39401
YENİDEN REFAHMUSTAFA SERHAT ORHAN% 13,16145
DİĞER% 7,4482
İYİ PARTİAHMET ORHAN% 0,738
DEM PARTİMAHMUT PALA% 0,546
SAADETMEVLÜT BULUT% 0,273
ZAFER PARTİSİMEHMET DEMİRLEK% 0,182
DEVA PARTİSİMEHMET CAN% 0,182
BAĞIMSIZFARUK KESKİN% 0,182
YUNUSEMRE

Açılan Sandık Oranı : % 2,01
Katılım Oranı : % 95,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÇERÇİ% 53,79440
İYİ PARTİTUFAN AKAN% 25,18206
CHPMUSA SEMİH BALABAN% 18,58152
SAADETFATMA ÖZDEMİR% 0,615
ZAFER PARTİSİOSMAN KILIÇ% 0,494
DEVA PARTİSİOKTAY GÖKKAYA% 0,373
VATAN PARTİSİSEYFİ SÖNMEZ% 0,373
HKPKADİR ÖZAYDIN% 0,252
HÜDA PARBURHAN AYDIN% 0,242
DSPTANIK CEVHER% 0,121

Kaynak: AA

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