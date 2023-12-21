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Manş Tüneli'nde grev nedeniyle ulaşım durdu - Son Dakika
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Manş Tüneli'nde grev nedeniyle ulaşım durdu

İngiltere'yi Fransa'ya bağlayan Manş Tüneli'nde, işletmeci şirket Getlink işçilerinin greve gitmesi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Sendikalı Fransız işçilerin beklenmedik grev nedeniyle tünel trafiğe kapatıldı. Grev nedeniyle yolcu trenleri ve araba taşıma servisleri durduruldu. Eurostar'ın Londra seferleri de askıya alındı.

Manş Tüneli\'nde grev nedeniyle ulaşım durdu
21.12.2023 - 18:37,
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İngiltere'yi Fransa'ya bağlayan Manş Tüneli'nde, işletmeci şirket Getlink işçilerinin greve gitmesi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

France Bleu'nün haberine göre, Getlink'ten yapılan açıklamada, sendikalı Fransız işçilerin "beklenmedik" grevi nedeniyle tünelin "ikinci bir duyuruya kadar" trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada işçilerin, şirketin yaptığı bin avroluk ikramiye ödemesini az buldukları ve üç katına çıkarılmasını talep ettikleri belirtildi.

Tünelde, yolcu trenlerinin yanı sıra araba taşıma servislerinin de durdurulduğu kaydedildi.

Öte yandan, tünelde hızlı tren hizmeti veren Eurostar'ın X hesabından yapılan paylaşımda, Londra'ya gidiş-dönüş seferlerinin askıya alındığı duyurularak, yolculara tren seyahatlerini erteleme tavsiyesinde bulunuldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Londra'nın St-Pancras terminalinde Avrupa seferleri iptal edilen çok sayıda yolcunun beklediği anlar yer aldı.

Kaynak: AA
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