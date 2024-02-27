Mantar Meşesi Oymacılığının Görüntüleri - Son Dakika
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Mantar Meşesi Oymacılığının Görüntüleri

Mantar Meşesi Oymacılığının Görüntüleri

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinde ulusal bir somut olmayan kültürel miras olan mantar meşesi oymacılığının inanılmaz işçiliği görenleri hayran bırakıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fujian'dan bildiriyor.

27.02.2024 12:53  Güncelleme: 12:56
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Mantar meşesi oymacılığının çeşitli görüntüleri

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinde ulusal bir somut olmayan kültürel miras olan mantar meşesi oymacılığının inanılmaz işçiliği görenleri hayran bırakıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fujian'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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