Marco Rubio Dışişleri Bakanı Oldu - Son Dakika
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Marco Rubio Dışişleri Bakanı Oldu

Eski senatör Marco Rubio, 99 oyla ABD'nin 72. Dışişleri Bakanı olarak onaylandı.

21.01.2025 04:16
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği eski senatör Marco Rubio, Kongre'nin Senato kanadında yapılan oylamada, Trump kabinesinin ilk bakanı olarak onay aldı.

Rubio, oylama sonucu ABD'nin 72'nci Dışişleri Bakanı oldu.

Florida'nın eski Cumhuriyetçi Senatörü, Senatodaki oylamada 0'a karşı 99 "evet" oyuyla Dışişleri Bakanı olarak onaylandı.

Kübalı göçmen bir ailenin çocuğu olan Rubio, ABD tarihinde ilk Latin kökenli Dışişleri Bakanı olarak kayıtlara geçti.

Rubio, 14 yıllık senatörlük görevi boyunca Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Senato İstihbarat Komitesi gibi Kongredeki önemli komitelerde görev yaptı.

Kaynak: AA

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