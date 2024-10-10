Marcos Jr'dan ASEAN'a Çin'e karşı önlem çağrısı - Son Dakika
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Marcos Jr'dan ASEAN'a Çin'e karşı önlem çağrısı

Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr, ASEAN zirvesinde Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki agresif tutumunu eleştirdi.

10.10.2024 14:46
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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderlerine Çin'in, ihtilaflı Güney Çin Denizi'ndeki "agresif davranışlarını durduracak tedbir alma" çağrısı yaptı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Marcos Jr, Laos'un başkenti Viyentiyan'da devam eden, ASEAN'ın 44. ve 45. Zirvesi kapsamında konuştu.

Marcos Jr, Güney Çin Denizi'ndeki genel durumun "gergin ve değişmemiş olmasının üzücü" olduğunu ifade ederek Çin'in "agresif tutumunun uluslararası hukuk ve standartları göz ardı etmeye devam ettiğinin göstergesi" diye savundu.

Çin'in "taciz ve korkutmasına maruz kaldıklarını" dile getiren Marcos Jr, bu durumun uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak bu tür tavır ve tutumların tekrarlanmasının önüne geçilmesi için ASEAN liderlerine "acil tedbir alınması" çağrısı yaptı.

Marcos Jr, "Çin'in agresif tutumuna rağmen ASEAN-Çin ilişkilerini geliştirme ve derinleştirmeye bağlı olduklarını" ifade etti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Bölge ülkelerinin yanı sıra ABD, Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marcos Jr'dan ASEAN'a Çin'e karşı önlem çağrısı - Son Dakika

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