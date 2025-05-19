Marcos Jr. Duterte Ailesiyle Uzlaşmaya Açık

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., anlaşmazlık yaşadığı Duterte ailesine yakın kişilerin seçimde bazı bölgelerde galip gelmesi sonrası bu aileyle uzlaşmaya açık olduğunu ifade etti.

GMA Network'ün haberine göre Marcos Jr., Facebook'ta yayımlanan podcast programında, 2022-2028 dönemini kapsayan görev süresinin kalan 3 yılında "düşmanlardan çok arkadaşlara" ihtiyaç duyacağını söyledi.

Programda kendisine yöneltilen "Marcos ve Duterte taraflarının 2022'deki ittifakına rağmen son dönemde yaşanan anlaşmazlığın çözülmesi olasılığına" yönelik soruya Marcos Jr., "sıcak baktığı" cevabını verdi.

Duterte ailesiyle uzlaşmaya açık olduğunu belirten Marcos Jr., ülke içinde "istikrar ve huzur" hedeflediğini vurguladı. Marcos Jr., "Sorun istemiyor, geçinmek istiyorum. Düşmanım var. Düşmana ihtiyacım yok, arkadaşa ihtiyacım var." diye konuştu.

2022 ve 2025 seçimleri

Mayıs 2022'deki seçimlerde Marcos Jr. Devlet Başkanlığı'nı, 2016-2022'deki Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kızı Sara Duterte de Devlet Başkan Yardımcılığını kazanmıştı.

Filipinler'de seçmenler, 12 Mayıs 2025'te Senato ile Temsilciler Meclisi üyeleri, belediye başkanları ve valileri belirlemek için sandık başına gitmişti.

Seçimde Marcos Jr'ın "Alyansa Para sa Bagong Pilipinas" koalisyonu ve ona muhalif Duterte'nin "DuterTen" koalisyonu yarışmıştı.

80 yaşındaki Rodrigo Duterte de memleketi Davao kentinde belediye başkanı seçilerek dikkatleri yeniden üzerine çekmişti.

Anayasa'nın ihlali, yolsuzluk, kamu güvenine ihanet gibi suçlamalarla Temsilciler Meclisi'nden azli istenen Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte hakkındaki duruşma, seçimden sonra Senato'da yapılacak.

Duterte ailesine yakın adayların geçen haftaki seçimde bazı bölgelerde galip gelmesinin, Sara Duterte aleyhindeki azil davası sürecini etkileyebileceği iddia ediliyor.