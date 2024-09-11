Mardin\'de Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Mardin'de 110 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.
Help Yetim Derneği tarafından Cumhuriyet İlkokulu'nda okuyan 110 öğrenciye kırtasiye dağıtımı yapıldı.
Help Yetim Derneği Mardin Temsilcisi Abdurrahim Güneş, öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunduklarını söyledi.
Güneş, "Çalışmamız hayırseverlerin gönderdiği yardımlar ölçüsünde devam edecektir. Öğrencilerin sevincine şahit olduk. Projemiz diğer okullarda da devam edecektir." dedi.
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