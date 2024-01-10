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Mardin'de 15 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Mardin'de 15 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan 15 katlı bir binanın 11. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mardin\'de 15 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu
10.01.2024 - 19:38,  Güncelleme: 19:39
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MARDİN'in Artuklu ilçesinde 15 katlı binanın 11'inci katındaki dairede çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan 15 katlı İkizkent Sitesi'nin A bloğunun 11'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA
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