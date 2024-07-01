Mardin'de 17 kişi tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 24-30 Haziran'da çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 17 kişi tutuklandı.
Diğerleri, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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