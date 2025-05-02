Mardin'de 60 Bin Fesleğen Dağıtımı - Son Dakika
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Mardin'de 60 Bin Fesleğen Dağıtımı

Mardin\'de 60 Bin Fesleğen Dağıtımı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, fidanlıkta üretilen 60 bin fesleğeni resmi kurumlar ve vatandaşlara dağıttı.

02.05.2025 15:42
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Mardin Büyükşehir Belediyesi fidanlıkta üretilen 60 bin fesleğeni resmi kurumlara ve vatandaşlara dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı çevreye duyarlılık konusunda farkındalık oluşturmak adına anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesine ait fidanlıkta öz kaynaklar kullanılarak yetiştirilen 60 bin fesleğen resmi kurumlara, esnafa, vatandaşlara ve kenti ziyaret eden misafirlere hediye edildi.

Kendine has aromasıyla etrafa güzel koku yayan fesleğene dağıtım noktalarında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Halef Eraslan, belediyeye ait fidanlıkta öz kaynaklarla senede bir milyon mevsimlik çiçek ve çalı ürettiklerini belirterek, "Bunun yanı sıra 60 bin fesleğen de üretildi. Fesleğenlerin, resmi kurumlarımıza, esnafımıza, vatandaşlarımıza ve şehrimizi ziyaret eden turistlere dağıtımını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Şehri ziyarete gelenler kendilerine hediye edilen fesleğen için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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