Mardin'de 800 üreticiye 4 bin arılı kovan dağıtıldı - Son Dakika
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Mardin'de 800 üreticiye 4 bin arılı kovan dağıtıldı

06.06.2025 00:00
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Mardin'de 800 üreticiye 4 bin arılı kovan dağıtıldı Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen 4 bin adet arılı kovan projesi kapsamında il genelinde 800 üreticiye 4 bin arılı kovanın dağıtımına başlandı.

Mardin'de 800 üreticiye 4 bin arılı kovan dağıtıldı

MARDİN - Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen 4 bin adet arılı kovan projesi kapsamında il genelinde 800 üreticiye 4 bin arılı kovanın dağıtımına başlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde üreticilerle bir araya gelen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kırsal kalkınmaya verdikleri öneme dikkat çekti.

Vali Akkoyun, yaptığı konuşmada, "Bugün burada 4 bin adet arılı kovan dağıtım programı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Mardin'in tarım ve hayvancılıkta Mezopotamya'nın verimli topraklarında önemli bir üretim merkezi olduğunu belirten Akkoyun, "Tarıma ve hayvancılığa elverişli olan bu verimli topraklar, bugün de kırsal kalkınmada önemli rol oynamaktadır. Şehrimizin hem merkezinde hem kırsalında temel gayemiz: üretim, istihdam ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır. Bu anlayışla, geleneksel üretim yöntemlerimizi, modern teknolojik imkanlarla destekleyerek Mardin'imizin tarımsal potansiyelini daha verimli ve sürdürülebilir kılma çabası içerisinde kamu yatırımlarımızı sürdürüyoruz, üreticimizin her daim yanında olmayı bir görev biliyoruz. Devletimizin üretimi ve üreticiyi destekleyen çalışmaları doğrultusunda, Mardin'imiz tarım ve hayvancılık alanında her geçen gün daha da güçlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Vali Akkoyun, proje kapsamında 4 bin arılı kovanın 800 üreticiye teslim edildiğini belirterek, "Bu proje kapsamında yaklaşık 14 milyon Türk lirası büyükşehir belediyemiz tarafından desteklenmiştir. Kovanların maliyetinin yüzde 75'i belediyemiz, yüzde 25'i ise üreticilerimiz tarafından karşılanmıştır. Arı kovanı teslim edilen üreticilerimizin 117'si kadın, 683'ü erkektir. Bu çerçevede 409 adet kovan birliklere, 391 adet ise bireysel üreticilere teslim edilecektir" dedi.

Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Vali Akkoyun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin genelinde ve Mardin'imizde sağlanan güven, huzur ve istikrar ortamı ile sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden sanata, gençlikten spora her alanda gerçekleştirdiğimiz kamu hizmetleri ve yatırımları şehrimizin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlamaya devam edecek" dedi.

Arı kovanı dağıtım programına; Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır, Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Savur Kaymakamı Fatih Çevik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Yöneticisi Kenan Kaya ve çok sayıda üretici katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de 800 üreticiye 4 bin arılı kovan dağıtıldı - Son Dakika

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