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Mardin'de Artuklu Belediyesi'ne haciz işlemi

Mardin\'de Artuklu Belediyesi\'ne haciz işlemi

Mardin'de DEM Partili Artuklu Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Amak, belediyeye icra memurlarının geldiğini belirterek, 'İcra memurları ve avukatları görünce ve haciz işlemine geldiklerini söyleyince şok geçirdik. 'Koltuğumuz mu haczedilecek?' dediğimizde, 'evet, haciz işlemleri için geldik' dediler. Hazırlıksız geldikleri için haftaya araç gereçle gelerek haciz işlemlerini yapacaklar' dedi.

18.07.2024 19:22
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MARDİN'de DEM Partili Artuklu Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Amak, belediyeye icra memurlarının geldiğini belirterek, "İcra memurları ve avukatları görünce ve haciz işlemine geldiklerini söyleyince şok geçirdik. 'Koltuğumuz mu haczedilecek?' dediğimizde, 'evet, haciz işlemleri için geldik' dediler. Hazırlıksız geldikleri için haftaya araç gereçle gelerek haciz işlemlerini yapacaklar" dedi.

DEM Partili Artuklu Belediyesi'nin Eş Başkanları Mehmet Ali Amak ve Münevver Ölker, basın toplantısı düzenleyerek, önceki dönemden kalan borç nedeniyle belediyeye haciz memurlarının geldiğini açıkladı. Eş Başkan Amak, 3 milyon 600 bin liralık bir borcun bulunduğunu belirterek, "İcra Müdürlüğü'nden memur arkadaşların gelmesiyle beraber, geçmiş dönemlerde dava konusu olmuş olan bir vatandaşın şikayeti doğrultusunda, 2021 yılında icra takibi sistemiyle başlamaları ve bununla beraber ve en son seçimlerden sonra da 16 Nisan 2024 yılında icra kararı alınmış bir dava ile ilgili, bugün icra memurları avukatları ile beraber gelip, burada Artuklu Belediyesi'nde haciz işlemlerini yapmış bulunmaktadırlar. Şunu söyleyebilirim, anapara 2 milyon 130 bin lira, toplamda 2 milyon 300 bin liraya yakın bir paradan bahsediyoruz. Avukat masrafı ve faiz ile beraber 3 milyon 600 bin liraya çıkan bir ödemeden bahsediyoruz. Yani basit bir para değil" diye konuştu.

'HACİZ İÇİN GELDİKLERİNİ SÖYLEYİNCE ŞOK GEÇİRDİK'

İcra memurlarını kendilerine tehdit sopası olarak gösterilmek istendiğini ileri süren Eş Başkan Amak, "İcra memurları ve avukatları görünce ve haciz işlemine geldiklerini söyleyince şok geçirdik. 'Koltuğumuz mu haczedilecek?' dediğimizde, 'evet, haciz işlemleri için geldik' dediler. Konuyu tekrar görüştük, bizler görüşmelerimizi devam ettirdiğimizi söyledik ama onlar kabul etmeyerek, bu dakika itibarıyla işlemlerin yapılması gerektiğini söylediler. Hazırlıksız geldikleri için haftaya araç gereçle gelerek haciz işlemlerini yapacaklar. İlk etapta icra memurlarını bize tehdit sopası olarak göstermek istediler" diye konuştu.

Artuklu Belediyesi Eş Başkanı Münevver Ölker ise gerekli müracaatların yapılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Yapılan bu işlem hukuki boyutu henüz devam ederken yaptıkları icra uygulamasını bizler kabul etmiyoruz. Gereken tüm müdahaleleri bizler de yapacağız. Hukuki olarak bütün müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz."

Kaynak: DHA

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