Mardin\'de bir binadan düşen anne ve oğlu hayatını kaybetti, kızları da hastanede vefat etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın 4. katından düşmeleri sonucu anne ile oğlunun hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan kızı da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Atatürk Mahallesi'nde 6 Mart'ta bir binanın 4. katından düşen anne S.A. ile oğlu H.R.A'nın (5) öldüğü, kızı E.A'nın ağır yaralandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Olayda ağır yaralanan E.A. tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 Mart'ta anne S.A. (33) ile çocukları H.R.A (5) ve E.A'nın (7), Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katından düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderilmiş, ağır yaralanan anne S.A. ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, iki çocuğu da ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.
Anne ve oğlu H.R.A. müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kızı E.A. ise özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.
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