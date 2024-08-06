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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 2'si firari hükümlü toplam 50 kişi yakalandı.

Gözaltına alınanlardan 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.