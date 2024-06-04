Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı

Mardin\'de çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yapıldı. Bu çalışma sonucunda çeşitli suçlardan arananlar ve hapis cezası bulunan 72 kişi yakalandı. Tutuklanan 17 kişi cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

04.06.2024 11:08
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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan arananlar ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 72 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 72 kişiden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Mardin, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı - Son Dakika
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