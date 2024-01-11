Mardin Kızıltepe\'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sevim A.'ya ait tek katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Yalnız yaşadığı belirtilen Sevim A.'nın olay sırasında evde olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.