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Mardin'de cüzdan hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de cüzdan hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin cüzdanını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen cüzdan sahibine teslim edildi.

Mardin\'de cüzdan hırsızlığı şüphelileri yakalandı
15.12.2023 - 21:47,  Güncelleme: 21:47
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin cüzdanını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, bir kişinin cüzdanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen cüzdan sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Kızıltepe, Mardin, Son Dakika

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