18:10 • •
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin cüzdanını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, bir kişinin cüzdanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen cüzdan sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de cüzdan hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika