Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Mazıdağı ilçesinde ise ceviz büyüklüğünde yağan dolu, kısa sürede her yeri beyaza bürüdü.
Dolu nedeniyle birçok kırsal mahalledeki tarım arazileri ve meyve ağaçları zarar gördü. Yağışın ardından oluşan hortum ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı - Son Dakika
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