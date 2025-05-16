Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Barış AÇIGÖZ:

Adını bile koymuşlar... "İKLİM SAVAŞLARI " diye...Holywood flimlerinin hiç bir tanesi sıradan bir flim değil. Hepsinde dünyanın geleceği ile ilgili, insanoğlu ile ilgili mesajlar var. UZAYDAN GELEN FIRTINA adlı filmi mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi yaşanılan meteorolojik hava felaketlerini anlatıyor.