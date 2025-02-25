Mardin'de domuz sürüsü görüntülendi
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Nusaybin ilçesi Yazyurdu Mahallesi'nde sürü halinde gezen domuzlar, köyün içinde gezdikten sonra kaçarak uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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