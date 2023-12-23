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Mardin'de evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Mardin'de evde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Mardin\'de evde çıkan yangın söndürüldü
23.12.2023 - 22:17,
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Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ensar Mahallesi'nde bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: AA
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