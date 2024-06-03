Mardin'de Eylem ve Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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Mardin'de Eylem ve Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı

Mardin\'de Eylem ve Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi amacıyla Mardin il sınırları içerisinde 7 gün süreyle oturma eylemi, basın açıklaması, yürüyüş gibi eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

03.06.2024 21:45
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Mardin'de oturma eylemi, basın açıklaması ve yürüyüş gibi eylem ve etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma ve nöbet eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişlerinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde 4 Haziran saat 08.00'den 10 Haziran saat 23.59' a kadar 7 gün süre ile yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Eylem ve Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Eylem ve Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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