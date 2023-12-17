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Mardin'de fabrikada çalışan Suriyeli genç silodan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de fabrikada çalışan Suriyeli genç silodan düşerek hayatını kaybetti

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan 18 yaşındaki Suriyeli Yusuf el Muhammed, buğday karıştırmak için çıktığı 15 metrelik silodan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin\'de fabrikada çalışan Suriyeli genç silodan düşerek hayatını kaybetti
17.12.2023 - 16:46,
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MARDİN Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Suriyeli Yusuf el Muhammed (18), buğday karıştırmak için çıktığı 15 metrelik silodan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Makarna fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Yusuf el Muhammed,  buğdayları karıştırmak için 15 metre yüksekliğindeki siloya çıktı. Muhammed, bu sırada dengesini kaybederek buğday yığınının içine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Muhammed'in cansız bedeni otopsi için, morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin'de fabrikada çalışan Suriyeli genç silodan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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