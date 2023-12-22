Mardin\'de firari hükümlü yakalandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yerini tespit etti.
Ekipler, firari hükümlüyü Karabent Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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