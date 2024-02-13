Mardin'in Mazıdağı ilçesinde genç başından silahla vuruldu - Son Dakika
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde genç başından silahla vuruldu

Mardin\'in Mazıdağı ilçesinde genç başından silahla vuruldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, Kocakent Mahallesi'nde 18 yaşındaki İ.Y, evinin yakınında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan genç, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

13.02.2024 23:37  Güncelleme: 23:38
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde başından silahla vurulan genç ağır yaralandı.

Kırsal Kocakent Mahallesi'nde 18 yaşındaki İ.Y, evinin yakınında başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Ağır yaralandığı belirlenen genç, yakınları tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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