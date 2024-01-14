 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, Kabala Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç devrildi. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mardin\'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı
14.01.2024 - 17:03,
Abone Ol

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kabala Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AH 396 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak, devrildi.

Araçta bulunan, H.A (27), M.T (20), M.Ç. (34) ve H.C. (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Artuklu, Kabala, Mardin, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika


17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03
Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53
Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın

Son Dakika
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03 Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37 Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53 Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 17:59:12. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement