Mardin'de Kırklar Kilisesi'nde Noel Ayini - Son Dakika
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Mardin'de Kırklar Kilisesi'nde Noel Ayini

Mardin'de Kırklar Kilisesi'nde yapılan Noel ayininde barış ve kardeşlik mesajları verildi.

25.12.2024 14:16
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Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki tarihi Kırklar Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı.

Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen'in yönettiği ayinde, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılarak canlandırıldı.

Mum yakılarak dilek tutulan ayinde, erkekler ve kadınlar korosu ilahiler okudu. Daha sonra Süryanice ve Türkçe dualar edildi.

Ayin sonunda kilise bahçesinde bir araya gelen Süryaniler, birbirlerinin bayramını kutladı.

Kiliseye gelen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Süryanilerin bayramını kutladı.

"Mardin, tarihiyle, kültürüyle gerçekten özel bir şehir"

Vali Akkoyun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Süryani vatandaşların Noel bayramını tebrik ettiklerini söyledi.

Süryanilerin mutluluğunu paylaşmaya geldiklerini ifade eden Akkoyun, Mardin'in birlikte yaşamanın en güzel örneğini sergilediğini belirtti.

Akkoyun, Mardin'in dünyaya örnek bir şehir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır farklı etnik yapıya, farklı dine sahip kardeşlerimiz birlikte yaşıyor. Hüzünde ve sevinçte beraberler, aynı duyguları paylaşıyorlar, aynı sofraya oturuyorlar. Bunlar bizim zenginliğimiz. Bizi güçlü kılan yönümüz. Atalarımızdan böyle bir miras aldık. Mardin, birlikte huzur içerisinde, kardeşçe nasıl yaşanacağını tüm dünyaya sergileyen örnek bir şehir. Mardin, tarihiyle, kültürüyle gerçekten özel bir şehir. Bu bulunduğumuz ortam da bu güzelliğin aslında bir yansıması. Bu sevgiyi, kardeşliği güçlendirmek bizim elimizde. Bu topraklarda yaşayan tüm kardeşlerimizle birlikte sevgiyi, saygıyı, kardeşliği, birliği ve beraberliği güçlendireceğiz."

"Birbirimizi sevmeliyiz"

Metropolit Özmen de bu bayramın dünya barışına vesile olmasını dilediklerini söyledi.

Barışa, huzura, kardeşliğe ve dayanışmaya çok ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Özmen, şöyle konuştu:

"Özellikle yanı başımızda cereyan eden olaylar, maalesef savaşlar, hoşgörüsüzlükler bütün insanları derinden etkiliyor. Oysa kardeşlik, dayanışma, sevgi ve saygı çok önemli bir gerçeğimiz, hatta özümüz. İnsanlar olarak özümüze dönmek zorundayız. Özellikle ülkemizin birliği, beraberliği, dayanışması, birbirimize olan sevgi ve saygımız had safhada olmalı. Birbirimizi sevmeliyiz. Görüyoruz, Suriye'de, Irak'ta olan bitenleri. Ülke olarak onlara medeniyetimizle, sevgimizle, dayanışmamızla, aklımızla ve dirayetimizle örnek teşkil edecek bir kapasiteye sahibiz."

Özmen, bugün kendilerini yalnız bırakmayan il yöneticilerine ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Kırklar Kilisesi'nde Noel Ayini - Son Dakika

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