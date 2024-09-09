Mardin'de Akraba Aileler Arasında Kavga: 1 Ölü, 10 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de Akraba Aileler Arasında Kavga: 1 Ölü, 10 Tutuklama

Geniş Video İzle

Mardin'de muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi tutuklandı.

09.09.2024 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARDİN'de muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı, taşlı, sopalı kavgada gözaltına alınan 24 kişiden 10'u tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Olay, 6 Eylül'de Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart'ta yapılan 'Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. F.Ç., U.Ç., S.Ç., A.Ç. M.Ç., H.Ç. ve N.Ç. silahla, N.Ç., M.Ç. ve A.Ç. de vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Yaralılardan göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Fethullah Çakmak, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çakmak'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Çakmak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

24 ŞÜPHELİDEN 10'U TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Mardin\'de Akraba Aileler Arasında Kavga: 1 Ölü, 10 Tutuklama
Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Mardin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Akraba Aileler Arasında Kavga: 1 Ölü, 10 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:33:15. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Akraba Aileler Arasında Kavga: 1 Ölü, 10 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement