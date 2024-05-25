Mardin\'de Okul Çevresi ve Servis Araçlarında Denetim Gerçekleştirildi

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Mardin'de polis ekipleri okul çevresi ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 38 ekip ve 99 personelin katılımı ile denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 118 okul çevresi, 15 internet ve oyun salonu, 21 kahvehane, 24 market, 34 park ve 21 metruk bina denetlendi.

Ayrıca, denetimlerde 1088 kişi ve 120 servis aracı kontrol edildi.

Uygulama kapsamında kuru sıkı tabanca ele geçirildi.