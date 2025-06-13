Mardin'de Orman Yangını

MARDİN'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler geniş bir alana yayılarak Şanlı Mahallesi kırsalına doğru ilerledi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,